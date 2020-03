Nordenham Die zunehmende Verbreitung des Coronavirus in Europa, versetzt auch in Nordenham und Umgebung viele Menschen in Alarmstimmung. Vor diesem Hintergrund ruft die Helios-Klinik Wesermarsch dazu auf, nicht in Panik zu verfallen. Die Krankenhausleitung hat Handlungsempfehlungen für den Fall zusammengestellt, dass ein Erkrankungsverdacht besteht. Die wichtigste Botschaft lautet: „Ruhe bewahren, denn ein Corona-Verdacht ist noch kein Notfall.“

Die Helios-Klinik bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei dem Bestreben, eine weitere Corona-Ausbreitung in Deutschland zu vermeiden. Ziel sei, sich selbst und die Mitmenschen zu schützen.

Sobald jemand eine Erkrankung durch das neuartige Virus befürchtet, sollte der Betroffene „in erster Linie Ruhe bewahren“. Das weitere Vorgehen sei mit einem Anruf beim Hausarzt oder hausärztlichen Notdienst (Telefon 116117) abzustimmen.

Wird ein Test auf das Virus für notwendig erachtet, erfolgt der Abstrich zu Hause oder zu einem verabredeten Zeitpunkt in der Praxis.

Wichtig ist laut Mitteilung der Helios-Klinik, dass Patienten mit einem Erkrankungsverdacht nicht unangemeldet in der Notaufnahme des Krankenhauses erscheinen. „Natürlich wird jeder, der bei uns durch die Tür kommt, versorgt“, sagt Dr. Orhan Kahraman, „aber nicht jeder ist ein Notfall.“ Der Ärztliche Direktor der Klinik in Esenshamm macht deutlich, dass die Versorgung leicht Erkrankter die „Kraft bindet“, die dann für die Behandlung von Patienten mit schweren Erkrankungen fehle.

Vorrangiges Ziel müsse sein, die Infektionsfälle möglichst von den anderen Patienten fernzuhalten. Dadurch könne auch das Klinikpersonal vor einer Ansteckung geschützt werden. „Wir wollen aus einer panischen eine besser kontrollierte Aufnahme machen“, sagt Orhan Kahraman. Mit großen Hinweisschildern vor der Helios-Klinik sollen die Menschen sensibilisiert und informiert werden.

Wer an grippalen Beschwerden leidet und sich in den zurückliegenden 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten oder einen Kontakt zu einer Risikoperson hatte, sollte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Nach einem Anruf in der Notaufnahme könnten die Klinik-Mitarbeiter den Patienten mit entsprechender Schutzausrüstung empfangen und weitere Vorkehrungen treffen.

Die Ansteckung mit dem Coronavirus geschieht über Tröpfcheninfektion, also über Husten oder Niesen. Zum Schutz vor dem Virus ist eine Einhaltung der allgemeinen Hygieneregeln von großer Bedeutung. Dazu gehören:

• Hände regelmäßig und sorgfältig waschen.

• Taschentücher nur einmal benutzen.

• Niesen in die Ellenbeuge und nicht in den freien Raum.

• Für die Händedesinfektion werden Mittel empfohlen, die sicher gegen Viren wirken. Sogenannte „Begrenzt viruzide Mittel“ (Hinweis auf der Verpackung) genügen nach heutigem Erkenntnisstand gegen das Virus.