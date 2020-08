Hoher Schaden durch Aufprall

Nordenham Ein 70-jähriger Autofahrer aus Nordenham war am vergangenen Freitag gegen 17.10 Uhr auf der Bonner Straße Richtung Leverkusener Straße unterwegs. Vermutlich aufgrund der Blendung von Sonnenlicht fuhr er laut Mitteilung der Polizei auf einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten Personenwagen auf. Durch den Aufprall wurde dieser gegen zwei weitere geparkte Autos geschleudert. Der Wagen des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An allen Autos entstanden Schäden. Gesamthöhe: etwa 19 000 Euro.