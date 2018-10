Junge Radfahrerin schwer verletzt

Nordenham Schwere Verletzungen hat eine 26-jährige Nordenhamerin am Montag bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die Frau befuhr mit ihrem Fahrrad die Adolf-Vinnen-Straße in Richtung Walther-Rathenau-Straße. In gleicher Richtung war eine 57-jährige Nordenhamerin mit einem Auto unterwegs. Als sie zum Überholen der Radfahrerin ansetzte, bog diese nach links in die Körnerstraße ab. Zwischen dem Auto und der Radfahrerin kam es zum Zusammenstoß, durch den die 26-Jährige stürzte. Sie klagte über Schmerzen im Rücken und wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Die Schäden an beiden Fahrzeugen blieben gering.