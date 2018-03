Nordenham Mit der Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichtes in Nordenham hat ein 20-Jähriger Mann keinen Erfolg gehabt. Das Oldenburger Landgericht als Berufungsinstanz hat nach der Neuverhandlung des Falles die Berufung des Nordenhamers verworfen. Das Amtsgericht hatte den 20-Jährigen in einem ersten Prozess wegen vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen, von der Verhängung einer Jugendstrafe aber noch abgesehen. Der Angeklagte darf sich in den nächsten Jahren aber nichts mehr zuschulden kommen lassen. Das kommt einer Art „Vorbewährung“ gleich.

Damit war der vorbestrafte 20-Jährige vor dem Hintergrund eines Schuldspruches vergleichsweise noch gut davongekommen. Er wollte aber gänzlich unschuldig sein. Der junge Mann hat den Feststellungen zufolge ein Problem. Er leidet unter einem Minderwertigkeitsgefühl, das einem aggressiven Verhalten den Boden bereiten soll. Mehrmals musste er die Schule wechseln, auch einen Ausbildungsplatz konnte er nicht halten. Die Teilnahme an einem Anti-Aggressions-Training hatte nichts gebracht.

In seinem Selbstwertgefühl stark eingeschränkt, soll dann ein 30-Jähriger aus Nordenham den Angeklagten gegenüber Dritten einen „Penner“ genannt haben. Das war für den angeschlagenen Angeklagten zu viel gewesen. Er biss sich an dem 30-Jährigen fest, wüste Beleidigungen im Internet waren zunächst die Folge gewesen. Der 30-Jährige ist Inhaber eines kleinen Geschäftes in Nordenham. Am Tattag im Mai vorigen Jahres betrat der Angeklagte dieses Geschäft. Ein heftiger Streit brach aus. Es wurde nicht ausgeschlossen, dass der 30-Jährige den Angeklagten als erster attackiert hatte.

Doch dann war der Angeklagte dem 30-Jährigen hinter den Tresen gefolgt, hatte ihn dort zu Boden geschlagen und anschließend auf das am Boden liegende Opfer eingetreten. Der Angeklagte will in Notwehr gehandelt haben. Doch das sahen die Gerichte anders. Die brutale Attacke hinter dem Tresen sei nicht mehr durch Notwehr gedeckt gewesen, so die Überzeugung der Richter.