Nordenham Relativ glimpflich ausgegangen ist nach ersten Erkenntnissen am Sonnabend gegen 20 Uhr ein Kellerbrand im Mehrfamilienhaus Hansingstraße 33. Die Polizei hatte das Gebäude schon weitgehend evakuiert, als die Brandretter eintrafen.

Gegen 20 Uhr war die Ortswehr Nordenham alarmiert worden; sie rückte mit 30 Brandrettern und der Drehleiter aus, teilte Stadtbrandmeister Ralf Hoyer der NWZ am Einsatzort mit. Während aus den Kellerfenstern dicke Rauchschwaden quollen, retteten die Feuerwehrleute im Korb der Drehleiter einen älteren Hausbewohner, der im Obergeschoss wohnte und nicht durch den verräucherten Treppenflur evakuiert werden sollte.

Spraydose explodiert

Der Vollbrand war aus bislang ungeklärter Ursache im südlichen Kellertrakt des Hauses ausgebrochen und hatte eine dort abgestellte Spraydose explodieren lassen, teilte Ralf Hoyer weiter mit. Aus dem Keller drang der Rauch in den Treppenflur vor, aber nach ersten Erkenntnissen nicht bis in die Wohnungen. Deswegen ging Hoyer in einer ersten Bilanz des Brandeinsatzes kurz vor 21 Uhr davon aus, dass die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Rauchvergiftung

Drei Bewohner hatten Rauchvergiftungen erlitten und wurden in den Notarztwagen behandelt, die ebenfalls an den Einsatzort geeilt waren. Bei zwei Bewohnern reichte die ambulante Behandlung aus, eine dritte Person musste in ein Bremerhavener Krankenhaus gebracht werden.

Nach Auskunft der Polizei sind in dem Mehrparteienhaus neun Bewohner gemeldet. Ursache des Brandes und Ausmaß des Schadens müssen die Beamten noch ermitteln. Sie hatten auch das Teilstück der Hansingstraße rund um den Brandherd komplett gesperrt, so dass die Feuerwehr freie Hand hatte. Als erstes schickte Stadtmeister Hoyer einen Zwei-Mann-Trupp unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller.

Das Feuer war schnell gelöscht; anschließend ratterten die Entlüftungsmaschinen.