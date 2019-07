Nordenham Es ist Sommer. Endlich hat die Familie Zeit, ein paar Tage am Strand zu verbringen. Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Dann kommt es vielleicht zu einem verhängnisvollen Fehler: dem Urlaubsfoto, das Einbrecher auf den Plan rufen könnte. Albert Seegers, Sprecher der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, gibt Tipps für Präventionsmaßnahmen.

Wie kann ich mich vor einem Einbruch schützen?

„Investitionen sollten zuerst in stabile Fenster und Türen getätigt werden, zweitens in Alarmanlagen oder Bewegungsmelder“, sagt der Polizeisprecher. Ein Einbruch wird durch massive Fenster und Türen erschwert. Das Aufhebeln ist eine erste Barriere. „Der Zeitaufwand, den ein Einbrecher aufbringen muss, ist eines der größten Hindernisse“, betont Albert Seegers. Eine teure Alarmanlage hält er für zweitrangig, da sie eher für die Aufklärung eines Verbrechens wichtig sei.

Worauf ist bei einem Urlaubsfoto zu achten?

Der Urlaub ist für viele Familien eine Zeit zum Abschalten. Ein Bild mit Vater, Mutter und Kind am Strand ist eine schöne Sache – aber nicht nur für die Familie. Eine Verbreitung des Fotos im Internet – zum Beispiel mit einem Post auf Facebook – weist darauf hin, dass die Familie zurzeit nicht zu Hause ist.

Ein Dieb kann somit davon ausgehen, dass ihm niemand in die Quere kommt. „Daher ist es ratsam, nichts von dem Urlaub in den sozialen Medien zu posten“, sagt Albert Seegers. Dieses Problem kann allerdings durch eine erweiterte Sicherheitseinstellung bei Facebook umgangen werden. Beispielsweise können Facebook-Nutzer festlegen, dass nur Freunde Zugriff auf die Bilder haben.

Ist die Sommerzeit eine Einbruchszeit?

Im Jahr 2018 gab es laut Kriminalstatistik in Nordenham 45 Einbrüche. Im Jahr davor waren es 27. In der Statistik sind auch versuchte Einbrüche berücksichtigt. „Wir haben zwei Anstiegswellen im Jahr: zu den Ferienzeiten über Ostern und im Sommer und zum Winter von November bis Februar“, sagt der Polizeisprecher. Eine besonders herausragende Einbruchszeit gebe es jedoch nicht. Selbst wenn jemand zu Hause ist, kann ein Einbruch stattfinden. Bei Arbeiten im Garten beispielsweise ist die Wohnung in der Regel unbeaufsichtigt. „Das nutzen Diebe dann aus“, weiß Albert Seegers.

Wichtig sei es bei einer direkten Konfrontation mit dem Täter, sich Äußerlichkeiten zu merken, laut zu werden und sich eventuell seinen Fluchtweg einzuprägen. „Aber man sollte vorsichtig sein, da Einbrecher meistens einen Schraubendreher oder ähnliches dabei haben“, sagt Albert Seegers, „das kann gefährlich werden.“