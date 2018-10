Nordenham Ein zweiter Überfall innerhalb von einer Woche auf die Spielhalle an der Deichgräfenstraße in der Nordenhamer Innenstadt ist am vergangenen Freitag vereitelt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Zeugen am vergangenen Freitag über den Notruf der Polizei gemeldet, dass sich kurz nach 14 Uhr ein maskierter Mann vor der Spielhalle aufhalte. Noch bevor dieser 32 Jahre alte Mann den Überfall ausführen konnte, stellte ihn die Polizei und nahm ihn vorläufig fest. Er führte nach Polizeiangaben ein Küchenmesser mit sich.

Die Ermittlungsarbeit der Polizei Nordenham ergab, dass der festgenommene Mann auch als Tatverdächtiger des Überfalls in Frage kommen könnte, der am Samstag, 13. Oktober, auf dieselbe Spielhalle an der Deichgräfenstraße verübt worden war.

Wie berichtet, hatte sich der Überfall am 13. Oktober am helllichten Tag – gegen 14.10 Uhr – ereignet. Ein Maskierter hatte mit einem vorgehaltenen Messer Bargeld von der Angestellten der Spielhalle gefordert und Bargeld erbeutet. Anschließend war der Täter mit einem Fahrrad geflüchtet.

Noch am Abend der Festnahme am vergangenen Freitag ist der 32-jährige Mann dem Haftrichter in Oldenburg vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde ein Haftbefehl erlassen.

Der beschuldigte Mann ist anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gefahren worden, teilte die Polizei am Montag weiter mit.