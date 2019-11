Nordenham Ein 50-jähriger Mann aus Nordenham ist am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr tot in der Parkanlage Gut Schützfeld aufgefunden worden. Das teilte die Nordenhamer Polizei mit. Zuvor war Passanten ein herrenloser Hund aufgefallen, der sich mit seiner Leine an einer Grabenböschung verfangen hatte. Wenig später entdeckten sie im angrenzenden circa 10 Meter breiten Graben die leblose Person. Einsatzkräfte der Nordenhamer Feuerwehr bargen den Mann, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Todesursache ist zurzeit noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.