Familienvater aus Nordenham verurteilt: Eigene Tochter vergewaltigt

Nordenham /Oldenburg Wegen Vergewaltigung hat das Oldenburger Landgericht gestern einen 46 Jahre alten Familienvater aus Nordenham zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt. Damit reduzierte die Kammer in zweiter Instanz ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Nordenham um drei Monate. In Nordenham war der Angeklagte zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Schwere Vorwürfe

Die Vorwürfe in dem Verfahren wiegen besonders schwer. Der Angeklagte hatte in der Silvesternacht 2018 seine 17-jährige leibliche Tochter vergewaltigt. Er war zu dem Mädchen nachts ins Schlafzimmer gegangen und hatte mit der schlafenden Tochter den Beischlaf vollzogen. Die 17-Jährige hatte sich dann einer Freundin gegenüber offenbart. So kam die schändliche Tat ans Tageslicht.

Im ersten Verfahren vor dem Nordenhamer Amtsgericht wollte sich der Angeklagte nicht erinnern können. Er sei stark angetrunken gewesen. Die Folge dieser angeblichen Erinnerungslücken war, dass die Tochter als Zeugin umfassend zu den Geschehnissen vernommen werden musste. Schließlich war das Amtsgericht dann von der Schuld des Angeklagten überzeugt gewesen. Weil ihm aufgrund der starken Alkoholisierung eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert werden musste, hielt sich die Strafe von zweieinhalb Jahren noch in Grenzen.

Doch der Angeklagte wollte dieses günstige Urteil nicht akzeptieren. Deswegen hatte er über seinen Anwalt Berufung eingelegt. Und wieder stand die Tochter des Angeklagten als Zeugin auf dem Sitzungsplan. Eine erneute Vernehmung der Jugendlichen sollte aber auf jeden Fall verhindert werden. Deswegen fand zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zunächst ein internes Rechtsgespräch statt.

Kleiner Strafrabatt

Das Ergebnis war, dass die Berufung auf das Strafmaß beschränkt wurde. Der vom Amtsgericht festgestellte Sachverhalt wurde dadurch rechtskräftig. Das wertete das Gericht dann als Geständnis. Und das wiederum hatte zur Folge, dass die Tochter des Angeklagten nicht erneut als Zeugin gehört werden musste. Dafür gab es dann einen kleinen Strafrabatt. Nun ist das Urteil insgesamt rechtskräftig geworden.