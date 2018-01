Nordenham /Oldenburg Eine zweijährige Haftstrafe auf Bewährung wegen Drogenhandels in zwei Fällen hat ein 31 Jahre alter Mann aus Nordenham aufgebrummt bekommen. Ein entsprechendes Urteil des Nordenhamer Amtsgerichtes ist am Donnerstag vor dem Oldenburger Landgericht rechtskräftig geworden.

Der Angeklagte hatte großen Glück gehabt. Mit den zwei Jahren Haft auf Bewährung war das Amtsgericht bis an die Grenze dessen gegangen, was überhaupt noch zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Nur einen Tag mehr und die gesamte Strafe hätte verbüßt werden müssen.

Weiteres Verfahren

Am Donnerstag wurde bekannt, dass noch ein weiteres Verfahren gegen den Angeklagten läuft. Aus der zu erwartenden Strafe aus dem neuen Verfahren und aus der bereits bestehenden Verurteilung hätte eine Gesamtstrafe gebildet werden müssen. Und diese Gesamtstrafe wäre dann höher ausgefallen als zwei Jahre Haft. Folglich hätte der 31-Jährige alles verbüßen müssen. Doch es kam anders. Die Staatsanwaltschaft machte deutlich, sie würde das neue Verfahren in Hinblick auf die schon verhängte Strafe einstellen. Damit bleibt die Strafe von zwei Jahren Haft auf Bewährung bestehen. Der Mann muss also nicht ins Gefängnis. Das ist aus Sicht des Angeklagten ein glücklicher Ausgang des Verfahrens. Bei seinen Taten dagegen war er vom Pech verfolgt.

Polizei wartet schon

Am Tattag war er mit seinem Auto nach Bremen gefahren, um Drogen einzukaufen. Mit rund 400 Gramm Marihuana im Gepäck hatte er die Rückreise nach Nordenham angetreten. Bei einer Eisdiele in Nordenham legte er eine Pause ein. Nur: Da stand die Polizei. Sie durchsuchte das Fahrzeug des Angeklagten und anschließend auch seine Wohnung. Das Rauschgift wurde gefunden und sichergestellt.

Das sollte beim nächsten Mal anders laufen, muss sich der Angeklagte gedacht haben. Denn wenig später fuhr er mit dem Zug nach Bremen. Erneut deckte er sich mit rund 400 Gramm Marihuana ein. Mit den Drogen in der Tasche fuhr er dann mit der Bahn nach Nordenham zurück. Und wer stand da schon am Bahnhof? Die Polizei. Auch diesmal wurden die Drogen beschlagnahmt.