Nordenham /Oldenburg Weil er am 28. September vorigen Jahres versucht haben soll, seine Ex-Freundin und einen Ersthelfer zu töten, muss sich seit Dienstag ein 21 Jahre alter Mann aus Nordenham wegen versuchten Totschlags in zwei Fällen vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes verantworten.

Am ersten Verhandlungstag gestand der Angeklagte weitgehend den Sachverhalt ein, bestritt aber versuchte Tötungshandlungen. Schon häufig habe es im Vorfeld der Tat Streit mit seiner Freundin gegeben, es sei dabei auch geschlagen worden. Seine Freundin habe ihn häufig provoziert, so der Angeklagte.

Alkohol und Kokain

Überhaupt will der 21-Jährige häufig von anderen Menschen provoziert worden sein. Mehrere von ihnen hatte er zusammengeschlagen. Zwei Wochen vor der angeklagten Tat hatte er auch noch seine Freundin mit Faustschlägen traktiert. Am Tatabend will der Angeklagte sehr viel Alkohol getrunken haben. Bei Besuchen in Bars, Kneipen und Diskotheken dürfte er nach eigener Schilderung mindestens eine Flasche Whisky und zahlreiche „Kurze“ getrunken haben. Außerdem habe er noch Kokain konsumiert.

In dieser „guten Stimmung“ suchte der 21-jährige dann das Lokal auf, in dem seine Ex-Freundin als Tresenkraft arbeitet. „Es war nie offiziell Schluss“, beschrieb der Angeklagte die Beziehung. In der Kneipe hatte er schon seit längerem ein Aufenthaltsverbot. Doch das habe ihn nicht interessiert, so der 21-Jährige.

Zunächst gab es in dem Lokal keine Probleme. Doch als der Angeklagte gegen 6 Uhr von seiner Ex-Freundin aufgefordert wurde, die Kneipe zu verlassen, weil man bereits geschlossen habe, ging es los.

Laut Anklage schlug der 21-Jährige mit der Faust dermaßen heftig auf den Kopf der jungen Frau, dass diese in die Hocke ging. Dann soll er einen Kasseneinsatz aus Metall genutzt haben, um seinen Schlägen stärkeres Gewicht zu verleihen. Dabei soll er gerufen haben, er bringe die Frau um. Dieses versuchte Tötungsdelikt aber bestritt der Angeklagte. Schläge ja, Kasseneinsatz nein.

Zwei Ersthelfer kamen der Frau zur Hilfe. Beide streckte der Angeklagte zu Boden, indem er den Männern Glasflaschen auf die Köpfe schlug. Beide Flaschen zerbrachen dabei. Dann soll der Angeklagte mit einem scharfkantigen Rest einer Flasche einem der Männer eine Schnittverletzung am Hals zugefügt haben. Laut Anklage war es dem Zufall zu verdanken, dass tödliche Gefäßverletzungen ausblieben. Auch dieses versuchte Tötungsdelikt bestritt der Angeklagte.

Auf Baustelle versteckt

Nach der Tat war der 21-Jährige geflohen und hatte sich auf einer Baustelle versteckt. Als alle Einsatzkräfte wieder weg waren, kehrte er mit einem Gerüstteil in der Hand zurück. Er habe nur einmal nachgucken wollen, begründete er die bewaffnete Rückkehr. „Das ist schwer zu glauben“, meinte dazu Richter Sebastian Bührmann.