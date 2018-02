Nordenham /Oldenburg Weil er Rauschgifthandel im großen Stil betrieben haben soll, muss sich ein 46 Jahre alter Mann aus Nordenham vor dem Landgericht in Oldenburger verantworten. Dem Angeklagten werden insgesamt 16 Drogendelikte zur Last gelegt. Er soll in den Jahren 2016/17 in seiner Nordenhamer Wohnung Drogen verkauft haben. Es geht um mehrere 100 Gramm Marihuana, Amphetamine und Kokain.

Das Rauschgift wurde in der Küche der Wohnung gefunden. Was die Sache für den Angeklagten aber besonders brenzlig macht, ist der Umstand, dass neben den Drogen griffbereit ein Softair-Maschinengewehr, eine Softairpistole und mehrere große Messer lagen. Der Tatbestand des bewaffneten Handeltreibens mit Rauschgift ist mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis bedroht. Ziel der Verteidigung ist es, diesen schweren Vorwurf vom Tisch zu bekommen.

Drogenhandel eingeräumt

Den äußeren Sachverhalt (Drogenhandel) hat der Angeklagte eingeräumt, wenn auch nicht in der Vielzahl der Taten. Mit dem erschwerten Tatbestand (Drogenhandel mit Waffen) will er aber nichts zu tun haben. Diskutiert wird deswegen, ob ein Softair-Maschinengewehr überhaupt eine Waffe ist. Mit dem Gewehr kann man Hartplastikkugeln verschießen.

Von den Kugeln getroffen zu werden, soll zwar wehtun, aber keine schweren Verletzungen verlassen. Ähnlich verhalte es sich mit einer Softairpistole.

Blieben noch die großen Messer. Aus Sicht der Verteidigung gehören Messer zu jeder Küche. Damit sei der schwere Vorwurf vom Tisch. Ob das Landgericht das genauso sieht, bleibt abzuwarten.

Sechs Termine

Sollte der Angeklagte nur wegen „einfachen“ Drogenhandels schuldig gesprochen werden, käme er womöglich glimpflich davon. Das Handeltreiben mit Rauschgift ist mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft bedroht. Der Angeklagte befindet sich seit dem 2. August vergangenen Jahres in Untersuchungshaft. Das Verfahren ist auf sechs Verhandlungstage terminiert.