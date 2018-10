Nordenham /Oldenburg Wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes hat das Oldenburger Landgericht am Donnerstag einen 72-jährigen Rentner aus Nordenham zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Damit schwächte die Kammer auf die Berufung des Angeklagten hin ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Nordenham ab. Das hatte den 72-Jährigen noch zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Doch das Gefängnis bleibt dem einschlägig vorbestraften Angeklagten nun erspart.

Den Feststellungen zufolge lebte der Angeklagte zur Tatzeit auf einem Campingplatz in Nordenham. Dort machte auch eine Familie Urlaub, die einen vierjährigen Sohn hat. Der Angeklagte galt für das Kind als der „nette Opa von nebenan“. So besuchte der Vierjährige den Angeklagten auch häufiger. Das nutzte der 72-Jährige dann aus, um den Jungen sexuell zu missbrauchen. Der Vierjährige erzählte seinen Eltern von dem komischen Anfassen. Die Polizei wurde alarmiert.

Ein Blick in das Vorstrafenregister zeigte: Der Angeklagte war einschlägig vorbestraft. Alles passte. Und der Junge hatte bei der Polizei auch glaubwürdig ausgesagt. Im ersten Prozess vor dem Nordenhamer Amtsgericht jedoch schwieg der Angeklagte zu den Vorwürfen beziehungsweise bestritt diese. Das hatte zur Folge gehabt, dass der Vierjährige als Zeuge gehört werden musste. Für den Jungen in dem Alter war das nicht leicht gewesen, musste er doch über sehr intime Vorgänge berichten.

Die Nordenhamer Richter hielten ihn dann für absolut glaubwürdig. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen und wegen der Vorstrafen zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Dagegen hatte der Angeklagte über seinen Anwalt Berufung eingelegt. Gestern nun wurde mit Spannung erwartet, wie sich der Angeklagte verhält.

Vorsorglich war der Vierjährige erneut als Zeuge geladen. Angstvoll wartete er mit seinem Kuscheltier im Zeugenzimmer. Musste er erneut von den Missbrauchstaten berichten? Dann die Erlösung. Der Angeklagte beschränkte seine Berufung auf die Höhe der Strafe. Das bedeutete, dass der vom Amtsgericht in Nordenham festgestellte Sachverhalt rechtskräftig wurde. Der kleine Junge musste nicht erneut als Zeuge aussagen. Dass ihm das erspart blieb, wirkte sich für den Angeklagten strafmindernd aus.

Die Vorstrafen liegen lange zurück. Der 72-Jährige gilt als besonders haftempfindlich. Das alles führte gestern dazu, dass der Angeklagte noch einmal mit einer Bewährungsstrafe davonkam. 3000 Euro muss er nun an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. Das ist die längste Bewährungszeit, die es gibt. Fasst der Angeklagte in dieser Zeit noch einmal einen Jungen an, geht er direkt ins Gefängnis.