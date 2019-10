Nordenham /Oldenburg Wegen Abrechnungsbetruges im großen Stil muss sich seit Mittwoch ein Arzt aus Nordenham vor dem Oldenburger Landgericht verantworten. Dem 68-Jährigen, der als selbstständiger niedergelassener Arzt tätig war, wird vorgeworfen, in den Jahren 2009 bis 2012 in Nordenham und andernorts in 86 Fällen Leistungen mit den Krankenkassen zu Unrecht abgerechnet zu haben. Dadurch soll ein Gesamtschaden von rund 35 000 Euro entstanden sein.

Wegen des Umfangs des Verfahrens ist das Landgericht für den Fall zuständig. Der Inhalt von mindestens 15 Umzugskartons, prall gefüllt mit Akten, muss gesichtet und bewertet werden.

Gutachter eingeschaltet

Ein zusätzliches Problem: Im Laufe des Ermittlungsverfahrens sind zahlreiche Gutachter eingeschaltet worden, die den medizinischen Sachverhalt bewerten sollten. Schließlich waren alle Akten zur Uniklinik nach Hamburg geschickt worden, wo es eine weitere Bewertung des Sachverhaltes gab. Das alles hat lange gedauert. Die angeklagten Taten liegen zum Teil schon zehn Jahre zurück.

Der Tatbestand des Abrechnungsbetruges lässt sich nur schwer aufklären. Welche Leistung hat ein Arzt erbracht, welche nicht und diese dann trotzdem abgerechnet? Vor diesem Hintergrund steht dem Landgericht ein langwieriges Verfahren ins Haus.

Der Angeklagte äußerte sich bisher nicht. Am Mittwoch direkt nach der Anklageverlesung zogen sich Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu einem internen Rechtsgespräch zurück. Es sollte ausgelotet werden, wohin die Reise in dem Verfahren gehen kann, soll oder muss. Das Gesprächsergebnis ist noch nicht bekannt.

Verhärtete Fronten

Dass es zu einer Einigung gekommen sein könnte, ist eher unwahrscheinlich. Zu verhärtet sind die Fronten. Das Gerichtsverfahren ist vorerst auf sieben Verhandlungstage terminiert. Das aber dürfte nicht ausreichen, wenn strittig verhandelt wird.