Oldenburger Straße am Mittwoch gesperrt

Nordenham Weil abgeholzte Bäume und Sträucher am Fahrbahnrand geschreddert werden sollen, sperrt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch, 9. Januar, für einige Stunden die Oldenburger Straße zwischen Ellwürden und Atens. In der Zeit von 8 bis etwa 12 Uhr ist das Befahren der Straße in diesem Abschnitt nicht möglich. Die Straßenmeisterei Nordenham schildert eine Umleitung aus, die über die Bundesstraße 212, die Großensieler Straße, den Mittelweg und die Bahnhofstraße führt. Radfahrer und Fußgänger werden durch die Baustelle geleitet. Die Firmen Lonecke und Louis Müller sind von der Stadt aus erreichbar.