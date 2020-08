Pedelec kollidiert mit Motorrad

Nordenham Eine 52 Jahre alte Pedelec-Fahrerin aus Nordenham ist bei einem Verkehrsunfall in Nordenham am vergangenen Freitag schwer am Arm verletzt worden. Nach Polizeiangaben überquerte gegen 8.25 Uhr ein 80-jähriger Nordenhamer mit seinem Kraftrad die Bahnhofstraße aus Richtung Jahnstraße kommend in Richtung Lutherstraße. Zum gleichen Zeitpunkt überquerte die 52-Jährige trotz Rotlicht die Lutherstraße mit ihrem Pedelec. Hierbei kollidierte sie mit dem Motorrad und stürzte. Durch den Sturz zog sie sich schwere Verletzungen am Arm zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 400 Euro.