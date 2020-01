Nordenham Vor 20 Jahren hat Heidi Huth-Hinrichs den Tiersuchdienst Wesermarsch ins Leben gerufen. In dieser Zeit hat sie einiges erlebt. Aber das vergangene Jahr toppt in Sachen Arbeitsbelastung so ziemlich alles. „2019 war eine Katastrophe“, sagt die Gründerin und Vorsitzende des Vereins. Die Arbeit wird nicht weniger, wohl aber die Anzahl derjenigen, die sie erledigen. Personell geht der Tiersuchdienst auf dem Zahnfleisch. Angespannt war die Personalsituation schon immer, aber so schlimm wie im vergangenen Jahr ist es nach den Worten von Heidi Huth-Hinrichs noch nie gewesen.

Der Tiersuchdienst Wesermarsch hat es sich zur Aufgabe gemacht, gefundene Tiere zurück an ihre Halter zu vermitteln. Und damit ist der Verein auch sehr erfolgreich. Mehr als 200 Tiere pro Jahr kommen dank des Tiersuchdienstes zurück zu ihren Besitzern. Im vergangenen Jahr waren es 209. Das ist ein toller Erfolg – und Motivation für die Ehrenamtlichen. Die stellvertretende Vorsitzende Sandra Jatsch erinnert sich gerne daran, wie sie im vergangenen Jahr einem älteren Herren in Nordenham seinen seit einem Jahr vermissten Kater zurückgebracht hat. Dem Mann standen vor Freude die Tränen in den Augen.

Helfer gesucht Wer beim Tiersuchdienst mithelfen möchte, ist für Sonnabend, 25. Januar, ins Kaminzimmer der Friedeburg eingeladen. Dort will der Vorstand in der Zeit von 10 bis 15 Uhr seine aktiven Helfer schulen. Weitere Interessierte sind willkommen. Sie erfahren, was auf sie zukommt, wenn sie mithelfen wollen. Das Angebot ist völlig unverbindlich. Die Anmeldungen für dieses Treffen nimmt Vorstandsmitglied Silvia Kerney unter Telefon 04731/871177 entgegen.

6600 Kilometer im Auto

Fast jeden Tag sind Heidi Huth-Hinrichs und Sandra Jatsch für den Tiersuchdienst im Einsatz. Allein im vergangenen Jahr waren sie 6600 Kilometer mit dem Auto unterwegs. Meistens geht es um Katzen. Die beiden Frauen begutachten gefundene Tiere, machen eine Geschlechtsbestimmung, schauen, ob die Tiere gekennzeichnet sind, gucken in ihre eigene Vermisstendatei und fragen beim Haustierregister Tasso. Hätten sie nicht zeitweise Unterstützung von sechs weiteren Ehrenamtlichen, die in der ganzen Wesermarsch verteilt sind, wäre das Ende der Fahnenstange in Sachen Arbeitsbelastung längst erreicht.

Aber auch so rückt es immer näher. Heidi Huth-Hinrichs und Sandra Jatsch sind beide berufstätig. Sie haben aber auch den Anspruch, dass der Tiersuchdienst 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr einsatzbereit ist. Und das geht nur mit weiteren Helfern.

Eine Konsequenz hat der Vorstand aus der angespannten Personalsituation bereits gezogen: Es soll keine weitere Haustiermesse mehr geben. Wie das Vorstandsmitglied Silvia Kerney mitteilt, ist der Arbeitsaufwand einfach zu groß. Hinzu kommt, dass die dritte Auflage der Messe dem Verein ein Minus von 2300 Euro beschert hat. Grund war wohl das Wetter, vermutet Silvia Kerney. Die Veranstaltung fand im August an einem der heißesten Tage des vergangenen Jahres statt. Das Defizit ist für einen Verein, der sich ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert, natürlich nicht von Pappe.

Zur Statistik des vergangenen Jahres gehört auch die Zahl der gefundenen Tiere, deren Halter noch nicht ermittelt werden konnten: 102 Katzen, 2 Hunde und 17 sonstige Tiere wie zum Beispiel Hamster, Kaninchen, Wellensittiche und Schildkröten.

Gute Zusammenarbeit

Rückblickend freut sich der Vorstand darüber, dass die Zusammenarbeit mit der Polizei, mit den Ordnungsämtern und mit dem Veterinäramt sehr gut klappt.

Nicht ganz so reibungslos verlaufen allerdings oftmals die Gespräche, die die Helfer vor Ort mit Leuten führen, die sich wegen eines zugelaufenen Tieres gemeldet haben. Oftmals gehen sie davon aus, dass der Verein das Tier sofort mitnimmt und reagieren erbost, wenn das nicht der Fall ist. „Wir lassen die Leute nicht im Regen stehen und versuchen natürlich einen Platz zu finden. Aber das geht nicht immer von jetzt auf gleich“, sagt Heidi Huth-Hinrichs.