Nordenham Reichlich über die Stränge schlugen am Samstag einige Mitglieder einer Hochzeitsgesellschaft. Diverse Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, die die Polizei eingeleitet hat, waren die Folge. Zu einigen „gravierenden Vorfällen“, wie es von der Polizei heißt, werden noch Zeugen gesucht.

Zu diesen Vorfällen zählen die Eskapaden eines 21-jährigen Nordenhamers, der mit seinem schwarzen Mercedes zu einem Hochzeitskonvoi gehörte. Gegen 16.40 Uhr befuhr er nach Mitteilung der Polizei die Martin-Pauls-Straße in Richtung Blexen; den Konvoi bildeten insgesamt rund 40 Fahrzeuge. Der 21-jährige habe mehrfach die doppelt durchgezogene Linie in der Mitte der Martin-Pauls-Straße überfahren und zum Überholen die Spuren des Gegenverkehrs genutzt, so die Polizei. Zwischen Blexersander Straße und Werftstraße sei es zu einer gefährlichen Situation gekommen, als der Fahrer eines entgegenkommenden weißen Transporter habe abbremsen müssen.

Fahrer uneinsichtig

Eine Polizeistreife verfolgte den 21-Jährigen mit Blaulicht und Martinshorn und konnte den jungen Mann schließlich auch stellen. Er habe sich aber uneinsichtig gezeigt. Im Vorfeld des Konvois hatte es laut Polizei bereits Stress gegeben, nachdem Gäste der Gesellschaft im Bereich der Pestalozzistraße und der Hafenstraße illegales Feuerwerk abbrannten und ohne Erlaubnis mit einer Gas- und Schreckschusswaffe schossen. Außerdem habe ihnen zum Führen einer solchen Waffe der kleinen Waffenschein gefehlt.

Zeugenhinweise zu den Vorfällen erbittet die Polizei in Nordenham unter Telefon 99810.

Das gilt auch für einen Fall von Unfallflucht, der sich am Samstag zwischen 16.10 Uhr und 16.40 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes an der Friedrich-Ebert-Straße ereignete. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten Opel und machte sich aus dem Staub. An dem Opel entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Bereits am vergangenen Freitag gegen 12.20 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die Nordenhamerin befuhr laut Polizei aus Richtung Atens kommend die Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 76 wollte sie nach links auf das dortige Grundstück abbiegen, musste jedoch noch einmal verkehrsbedingt anhalten. Ein 30-jähriger Autofahrer übersah das Manöver und fuhr auf. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.

Derweil gab es für die Feuerwehr am Samstag gleich drei, zum Glück aber undramatische Einsätze. In einem Mehrfamilienhaus in der Viktoriastraße hatte ein Rauchmelder gepiept. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.

Baguette löst Alarm aus

Den löste auch eine Brandmeldeanlage in Blexen aus, wobei ein im Ofen liegendes Baguette die Ursache war. Bei Einsatz Nummer 3 schließlich musste die Feuerwehr eine Tür in der Thüringer Straße öffnen. Dahinter habe sich eine hilflose Person befunden, die dem Rettungsdienst übergeben worden sei, teilt Jan-Dirk Balz als Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Nordenham mit.