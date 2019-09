Nordenham Zum Glück gibt es couragierte Menschen in Nordenham: So konnte am Samstagmorgen gegen 9.20 Uhr ein Raub in der Lutherstraße verhindert werden

Wie die Polizei mitteilt, versuchte ein 70-jähriger Nordenhamer die Handtasche einer 62-Jährigen aus Kiel zu rauben. Der Mann hielt mit seinem Auto auf der Lutherstraße, sprang aus dem Auto und lief direkt auf die Kielerin zu. Als er versuchte, ihr die Handtasche mit Gewalt zu entreißen, schrie das Opfer um Hilfe.

Das hörte eine 27-jährigen Zeugin, die sofort eingriff und so den Raub vereitelte. Der Täter ließ von seinem Opfer ab und haute ab. Durch die Polizei konnte er jedoch in Tatortnähe gestellt werden.