Nordenham Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montag aus den Büroräumen der Postfiliale in der Fußgängerzone zwei Handtaschen samt Inhalt, teilt die Polizei am Dienstag mit. Der Mann betrat gegen 11.30 Uhr durch eine Hintertür das Geschäft und flüchtete anschließend mit dem Diebesgut auf einem Fahrrad in Richtung Bahnhofstraße. Laut Polizei befanden sich in den Handtaschen unter anderem Geldbörsen mit persönlichen Papieren und Bankkarten sowie Schlüssel und Handys. Eine der Handtaschen wurde in einem nahegelegenen Einkaufsmarkt wiedergefunden, es fehlte lediglich eine geringe Menge Bargeld sowie Zigaretten, teilt die Polizei weiter mit.

Der Täter wird als circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, blonde Haare, sowie kurz geschorener Bart beschrieben. Er soll schwarze Flip Flops, eine gelbe kurze Sporthose sowie eine blaue Jacke mit Aufdruck auf dem Rücken getragen haben.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die weitere Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/99810.