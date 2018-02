Polizei schnappt Ladendiebe

Nordenham Die Ladendiebe wähnten sich in Sicherheit, nachdem sie am Dienstag in einem Geschäft an der Atenser Allee Schuhe gestohlen und sich mit einem Auto aus dem Staub gemacht hatten. Die Männer konnten nicht ahnen, dass Mitarbeiter des Ladens ihr Delmenhorster Kraftzeugkennzeichen notiert und der Polizei mitgeteilt hatten. Die Täter und ihr Kumpel, der im Auto gewartet hatte, kamen daher nicht weit.

Gegen 18 Uhr wurden sie in Elsfleth von der Polizei angehalten. Die Ordnungshüter stellten die Beute aus Atens sowie weitere Schuhe und Zigaretten sicher, bei denen es sich ebenfalls um Diebesgut handeln dürfte. Die Beamten nahmen die drei Osteuropäer mit aufs Braker Revier. In der Nacht kamen sie auf freien Fuß, mussten aber eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Außerdem durften sie aufgrund der unklaren Eigentumsverhältnisse das Auto nicht mitnehmen.

Die Männer beteuerten, den Wagen am Vortag in Bremen gekauft zu haben. Doch die Ermittlungen der Polizei ergaben ein anderes Bild. Demnach war der tatsächliche Eigentümer davon ausgegangen war, dass sich das Auto in einer Werkstatt befand. Das Trio hatte offenbar ein Altauto ohne Zulassung genutzt, das durch die Fälschung von Kennzeichen in eine sogenannte Fahrzeugdoublette verwandelt wurde.