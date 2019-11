Nordenham Mit aufgesetzter Kapuze hat ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad in Nähe eines Spielwarengeschäftes an einer Einbahnstraße in Nordenham einer Mutter deren Umhängetasche vom Kinderwagen gerissen. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, geschah dies am Freitag, 29. November, gegen 9.15 Uhr in der Grünestraße in Nordenham.

Die Polizei (Telefon 04731/99810) sucht Zeugen und bittet um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten.

Bei der Frau handelt es sich um eine 30 Jahre alte Nordenhamerin. Der männliche Täter mit aufgesetzter Kapuze flüchtete mit seinem Fahrrad in Einbahn-Straßen-Richtung zur Schulstraße. Er soll etwa 185 bis 190 Zentimeter groß und schlank sein. Bekleidet war er mit dunkler Jeanshose und schwarzer Jacke mit weißer Rückenaufschrift. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Freitagmorgen ereigneten sich in Nordenham, wie die Polizei am Samstag mitteilte, zudem zwei Verkehrsunfälle. Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Atenser Kreisel leicht verletzt worden. Der Unfall geschah nach Polizeiangaben Freitagmorgen um 7.05 Uhr.

Eine 56-jährige Nordenhamerin befuhr mit ihrem Personenwagen die Atenser Allee aus Richtung stadtauswärts kommend in Richtung Kreisel zur Oldenburger Straße. Beim Einfahren in den Kreisel übersah sie den bevorrechtigten, von links kommenden Radler. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.

Ebenfalls leicht verletzt worden ist am Freitag auf der Rahdener Straße (Bundesstraße 212) in Nordenham ein 28 Jahre alter Autofahrer. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 7.05 Uhr.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Stadland befuhr die Rahdener Straße in Richtung Ellwürden. Er bemerkte ein Abbremsen des vorausfahrenden Autos zu spät und fuhr auf. Dadurch ist der 28-Jährige am Steuer dieses Personenwagens verletzt worden.

Der Nordenhamer wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 4 000 Euro.