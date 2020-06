Polizeibericht: Nächtlicher Schlagabtausch nach Unfall

Nordenham Diesen Besuch in Nordenham wird ein 19-jähriger Stader sein Leben lang nicht vergessen. Denn als er in der Nacht zu Sonnabend gegen 0.55 Uhr den Mittelweg in Richtung Innenstadt befuhr, rammte das Auto eines 32-jährigen Nordenhamers sein Auto.

Dabei war der Stader sogar auf den Gehweg ausgewichen, um den Unfall zu verhindern, wie die Polizei mitteilt. An beiden Autos entstand ein Schaden von 3000, aber die Insassen blieben unverletzt.

Doch damit fing das haarsträubende Drama erst richtig an. Der Nordenhamer brauste davon, doch der Stader fuhr ihm hinterher und traf ihn auf der Reithfelder Straße an. Hier entwickelte sich ein Schlagabtausch zwischen dem Nordenhamer auf der einen Seite und dem Stader und seinen beiden Mitfahrern auf der anderen.

Danach setzte sich der Nordenhamer in sein Auto und fuhr nach Hause. Dort wurde er schon erwartet: von der Polizei. Die ließ eine Blutprobe entnehmen und kassierte seinen Führerschein ein. Anschließend leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 32-Jährigen ein: wegen Körperverletzungen, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr.

• Am Sonnabendmorgen gegen 10 Uhr krachte es auf der Walther-Rathenau-Straße kurz hinter dem Rathaus. Ein 87-jähriger Golf-Fahrer war, von der tiefstehenden Sonne geblendet, ungebremst auf einen am rechten Straßenrand geparkten Renault-Kastenwagen geprallt. Schaden: 6500 Euro. Der Golf musste abgeschleppt werden.

• Ein drittes Mal krachte es am Sonnabend gegen 21.20 Uhr auf der Hammerkreuzung in Atens. Eine 53-jährige Golf-Fahrerin wollte von der Bundesstraße 212 nach links auf die Atenser Allee einbiegen, übersah dabei aber den entgegenkommenden Audi eines 26-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von 6000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden.