Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Nordenham Ein Radfahrer hat sich am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leichte Verletzungen zugezogen. Ein 44-jähriger Mann aus Nordenham fuhr mit seinem Mercedes die Adolf-Vinnen-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Beim Überqueren der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden, 55-jährigen Radfahrers aus Nordenham. Bei dem Zusammenstoß zog sich der 55-Jährige Schürfwunden und Prellungen zu. Er wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt, musste aber nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Schäden an Rad und Auto schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.