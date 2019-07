Radler verletzt – Fahrer flüchtet

Nordenham Am vergangenen Freitag ereignete sich gegen 12.50 Uhr im Einmündungsbereich Martin-Pauls-Straße zur Blexersander Straße in Nordenham ein Verkehrsunfall, in dessen Verlauf sich ein 45-jähriger Fahrradfahrer aus Nordenham leicht verletzte. Der Radfahrer überquerte bei Grünlicht den Einmündungsbereich auf der Martin-Pauls-Straße in Fahrtrichtung Blexen. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Nordenham befuhr die Martin-Pauls-Straße in entgegengesetzte Richtung und bog nach rechts in die Blexersander Straße ein. Augenscheinlich übersah er dabei den Radfahrer, der seine Geschwindigkeit stark verlangsamen musste und im weiteren Verlauf stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne die nötigen Angaben zur Unfallbeteiligung oder zu seiner Person zu machen. Während der Ermittlungen konnte er ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet unter anderem ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, soll sich bei der Polizei Nordenham (Telefon 04731/9981-0) melden.