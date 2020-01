Nordenham Zwei Geldbörsen hat ein bislang unbekannter Täter am Dienstag aus einem offenen Lieferwagen gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 17 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe eines Blumenladens. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.

Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand, als der Täter die kurzfristige Abwesenheit des Zustellers ausnutzte und sich in das Fahrzeug begab. Hier wurde er vom Zusteller überrascht. Der Täter hielt bei der Tatausführung ein Messer in der Hand und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Bahnhof.

Nach der Beschreibung des Zustellers ist der Mann etwa 1,80 Meter groß und circa 20 Jahre alt. Er trug eine schwarze Jacke, dunkle Jeans und ein dunkles Basecap. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.