Randalierer schlagen Schaufenster ein

Nordenham Randalierer haben am Wochenende in Nordenham ihr Unwesen getrieben und Scheiben eingeschlagen. In der Nacht zu Sonnabend war zunächst ein Ladenlokal an der Bahnhofstraße betroffen. Die Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und richteten dabei einen Schaden von etwa 800 Euro an. Auch am Salzendeich in Einswarden richtete sich die Randale gegen ein Geschäft. Dort wurden zwei Fensterscheiben mit einem Ziegelstein eingeworfen. Diese Tat mit einer Schadenshöhe von rund 1000 Euro ereignete sich im Verlauf des Sonnabends bis etwa 23.45 Uhr. In beiden Fällen bittet die Polizei (Telefon 04731/99810) um Zeugenhinweise.

