Nordenham Der extreme Geruch nach Cannabis war so auffällig, dass Zeugen der Polizei einen Tipp gaben. Die Ordnungshüter handelten schnell und ließen schon einen Tag später eine Drogenplantage in einem Wohnhaus an der Peterstraße auffliegen.

Unmittelbar nach dem Zeugenhinweis hatte die Nordenhamer Polizei bei der Staatsanwaltschaft in Oldenburg einen Antrag auf eine Hausdursuchung gestellt und diese auch genehmigt bekommen. Am Donnerstag rückten die Beamten an und stießen in dem Einfamilienhaus auf eine professionell eingerichtete Aufzuchtanlage für Cannabis-Pflanzen. Der Betreiber der Plantage hatte dafür Zelte in dem Haus aufgestellt.

Die Polizei entdeckte etwa 370 Pflanzen, die teilweise in Blüte standen, und weitere Betäubungsmittel. Dabei handelte es sich um 200 Gramm bereits abgeerntetes Marihuana, 30 Gramm Amphetamine und Pflanzenreste. Zudem stellten die Beamten Waffen sicher: eine Schreckschusspistole und Pfefferspray.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-jährige Tatverdächtige aufgrund mangelnder Haftgründe wieder entlassen.