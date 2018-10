Nordenham Die offensichtlich rechten Hetzern zuzuordnenden Farbschmierereien an einem Imbiss, der einem türkischstämmigen Nordenhamer gehört, haben den Staatsschutz der Polizei auf den Plan gerufen. Das für politisch motivierte Straftaten zuständige 4. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch ist jetzt für die Ermittlungen in dem Fall zuständig, der sich in der Jakobstraße ereignete.

Die Staatsschutzabteilung hat dabei auch den Farbanschlag im Blick, der Anfang September auf die SelimiyeMoschee an der Walther-Rathenau-Straße verübt worden war. Gegenüber der NWZ hat ein Polizeisprecher bestätigt, dass ein Tatzusammenhang sehr wahrscheinlich sei.

Mit Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen in den beiden Fällen hält sich die Polizei zurück. Sie verweist lediglich darauf, dass „mit Hochdruck in alle Richtungen ermittelt“ werde.

Die Polizei hofft auf weiteren Zeugenhinweise. Wer Angaben zu den Farbschmierereien machen kann oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, sollte sich unter Telefon 04221/15590 melden. Die Täter müssen sich wegen Sachbeschädigung und womöglich auch wegen Volksverhetzung verantworten.

Der Farbanschlag auf die Selimiye-Moschee geschah in der Nacht zu Montag, 10. September. Den Imbiss an der Jakobstraße und eine gegenüberliegende Hauswand haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch, 3. Oktober, verübt. In beiden Fällen sprühten sie islamfeindliche Schriftzüge an die Fassaden und bespritzten die Gebäude mit roter Flüssigkeit. Die Selimiye-Mosche wurde zudem mit Lebensmitteln aus Schweinefleisch beworfen.