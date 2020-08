Auffahrunfälle: Auf der B 212 bei Rodenkirchen kracht es zweimal hintereinander

Nordenham /Rodenkirchen Gleich zwei Auffahrunfälle haben sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 212 in der Höhe von Rodenkirchen ereignet. Der Schaden an den vier beteiligten Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzungen der Nordenhamer Polizei auf insgesamt etwa 5500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Als ein 27-jähriger Nordenhamer, der in Richtung Süden unterwegs war, mit seinem Auto verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte das ein Transporterfahrer hinter ihm zu spät. Der 33 Jahre alte Braker konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

In der Folge musste an der Unfallstelle ein 46-jähriger Ganderkeseer sein Auto stark abbremsen. Das wiederum erkannte ein hinter ihm fahrender Mann aus Surwold nicht rechtzeitig. Der 49-Jährige rammte mit seinem Transporter den Personenwagen vor ihm.

Die beiden Unfälle ereigneten sich gegen 14.30 Uhr. Während der Unfallaufnahme musste eine Spur der Bundesstraße gesperrt werden. Die Polizei regelte den Verkehr.