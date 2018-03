Nordenham /Rodenkirchen Falsche Polizeibeamte treiben in Nordenham und Umgebung ihr Unwesen. In dieser Woche sind dem Nordenhamer Kommissariat vier Betrugsversuche gemeldet worden, bei denen sich die Täter als Ordnungshüter ausgaben.

In zwei Fällen waren Bürger in Nordenham betroffen. Sie erhielten Anrufe von angeblichen Polizisten. Ziel der Betrüger war es, an das Eigentum der Opfer zu kommen. Wie sie genau vorgegangen sind, teilt die Polizei nicht mit.

Am Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in Rodenkirchen an der Langen Straße in die Räumlichkeiten zweier Wohnhäuser zu gelangen. Dabei gaben sich zwei Männer als Polizeibeamte aus und behaupteten, sie würden jemand suchen und müssten deshalb in die Wohnungen. Dazu kam es aber nicht. In dem ersten Fall verweigerte eine 72-jährige Frau den Männern den Zutritt. Bei dem zweiten Betrugsversuch, von dem ein 72 Jahre alter Mann betroffen war, verhinderte ein Zufall das Vorhaben.

Die sofort eingeleitete Fahndung brachte bislang keinen Erfolg. Bei der Suche nach den deutschsprachigen Tätern hofft die Polizei (Telefon 04731/99810 oder Telefon 04732/389) auf Zeugenhinweise.

Der eine Mann soll dunkelblonde Haare haben, 30 bis 34 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Sein dunkelhaariger Komplize trug einen Anorak.