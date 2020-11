Coronaregeln einfach ignoriert

Nordenham /Rodenkirchen Das Coronavirus scheint einige Zeitgenossen nicht weiter zu bekümmern. So musste die Polizei am Wochenende sowohl in Nordenham als auch in Rodenkirchen mehrfach wegen Verstößen gegen die Beschränkungen eingreifen und Anzeigen schreiben. • In der Nacht zu Sonntag trafen die Gesetzhüter sowohl in der Nordenhamer Fußgängerzone als auch am Rodenkircher Bahnhof Passanten an, die weder den Mindestabstand einhielten noch Masken trugen und zudem aus mehr als zwei Haushalten kamen. Insgesamt registrierten die Beamten in dieser Nacht sechs Verstöße, wie sie mitteilen. • Schon am Freitag hatte die Polizei im Umfeld des Nordenhamer Bahnhofs und der Deichgräfenstraße zehn Bürger aus verschiedenen Haushalten angetroffen, die weder den Mindestabstand einhielten noch Maske trugen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail