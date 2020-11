Rotlicht übersehen: Kollision

Nordenham Drei Leichtverletzte und zwei schwer beschädigte Autos sind die Folge eines Unfalls auf der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Viktoriastraße. Ein 64-jähriger Nordenhamer hatte am Freitagmittag das Rotlicht der Ampel übersehen und war mit seinem Dacia gegen den vorfahrtsberechtigten Renault eines 30-jährigen Kölners gekracht, berichtet die Polizei. Sowohl die beiden Wagenlenker als auch die 25-jährige Beifahrerin im Renault wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden; ein Abschleppwagen zog sie von der Kreuzung. Gesamtschaden: 20 000 Euro.

