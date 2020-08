Schaden Am Imbisswagen: Einbrecher wüten auf Festplatz in Nordenham

Nordenham Erst am Wochenende hat der „Nordenhamer Heimatsommer“ am Weserstrand Premiere gefeiert. Am Montag verursachten Einbrecher dann einen erheblichen Schaden am Imbisswagen. Wie die Polizei mitteilte, kletterten zwei junge Männer gegen 23 Uhr über einen Zaun auf das gepflasterte Veranstaltungsgelände. Dort brachen sie in einen Imbisswagen ein. Die Polizei schätzt den dabei entstandenen Schaden auf rund 600 Euro.

Noch am Tatort nahmen Beamte einen 22 Jahre alten Nordenhamer und einen 18-Jährigen aus Mönchengladbach vorläufig fest. Die beiden leisteten laut Mitteilung Widerstand und sollen die Polizisten massiv beleidigt haben. Der Tatverdächtige aus Nordenham habe außerdem versucht, die Einsatzkräfte zu verletzen. Es sei aber bei dem Versuch geblieben.

Der 22-Jährige war demnach alkoholisiert, als die Beamten ihn aufgriffen. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls gegen die beiden Männer. Auch die Beleidigungen und der geleistete Widerstand sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Diese dauern an.

Die Anlage des „Nordenhamer Heimatsommers“ öffnete am Wochenende zum ersten Mal. Die Veranstalter zeigten sich mit der Resonanz in den ersten Tagen zufrieden und planten einen Betrieb bis mindestens Ende August.