Nordenham „Es gibt zurzeit keine akute Gefährdung. Wir müssen gucken, ob es während der Abrissarbeiten am Mittwoch eine Gefährdung gegeben hat.“ So stellt sich nach Ermittlungen des Landkreises die Situation bezüglich des Hauruck-Abrisses des Schornsteins des ehemaligen Heizhauses der alten Nordenhamer Klinik dar. Das teilte Matthias Wenholt, Dezernatsleiter Bauen und Umwelt in der Kreisverwaltung, Dienstagnachmittag auf Nachfrage der NWZ mit.

Somit bleibt vorerst ungeklärt, ob während der Abrissarbeiten mit dem Staub Schadstoffe in die Umgebung emittiert worden sind. Der Landkreis ist Kontrollbehörde bezüglich Emissionen. Wie berichtet, geht es um Dioxin, das im Schornstein enthalten gewesen sein könnte.

Wie Dezernatsleiter Matthias Wenholt am Dienstag mitteilte, hat seine Behörde am Freitag einen Anruf der Leiterin der Kindertagesstätte Mitte erhalten, die in der Nähe der Abbruchstelle liegt. Sie teilte mit, dass beim Abbruch eine Staubwolke freigesetzt worden sei – womöglich mit dem Schadstoff Dioxin. Die Kinder dürfen auf ihre Veranlassung hin seither nicht mehr auf dem Außengelände des Kindergartens spielen.

Laut Matthias Wenholt war die Fachbauabteilung des Landkreises bereits informiert und hatte eine Schadstoffbeprobung beauftragt und Sicherungsmaßnahmen eingeleitet. Eine unmittelbare Gefährdung sei nicht vorhanden gewesen.

Am Montag sei dann auch das Gesundheitsamt vor Ort gewesen. Das inzwischen von Helios beauftragte Bremer Labor habe Proben genommen. Auf Geheiß des Gesundheitsamtes seien auch bei der Kindertagesstätte Proben genommen worden.

Zudem habe es eine Anzeige gegen Unbekannt gegeben. Daher sei auch die Polizei dabei gewesen. Die Polizei habe Rückstellproben genommen. Eine akute Gefährdung habe nicht festgestellt werden können, da dafür eine Aufnahme von Staubpartikeln durch Verschlucken oder Einatmen nötig sei. Das Abbruchmaterial liege in Schuttmulden, die mit Folien abgedeckt wurden.

Der Landkreis will über die Ergebnisse der Analysen der Proben informieren, sobald diese vorliegen – in etwa einer Woche.

• Wie die NWZ bereits mehrfach berichtete, plant die Stadt Wohnbauflächen auf dem Gelände der ehemaligen Klinik. Wie die Stadt dazu jetzt mitteilt, sollen auf der rund vier Hektar großen Fläche Verkehrsflächen zur Erschließung angelegt und eine Einteilung der künftigen Wohnbauflächen vorgenommen werden. Hierzu hat die Stadtverwaltung Entwürfe mit unterschiedlichen Planungsvarianten angefertigt.

Wegen des großen Interesses von Bauwilligen an dieser innerstädtischen Fläche und vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Varianten einer Bebauung denkbar sind, möchte die Stadt bei der Beteiligung der Bürger einen neuen Weg beschreiten. Alle Bürger und Interessierte sollen vor dem formellen Bauleitplanverfahren die Möglichkeit erhalten, sich über die verschiedenen Planungsvarianten zu informieren und mit der Stadtverwaltung in einen Dialog zu treten.

• Die Varianten für eine mögliche Bebauung sollen während einer Bürger-Informationsveranstaltung vorgestellt und diskutiert werden, die am Mittwoch, 26. September, im Ratssaal stattfindet. Beginn: 18.30 Uhr.

Über Einzelheiten zu den Varianten möchte die Stadt vorab keine Auskunft geben.