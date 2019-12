Seitlich mit Müllauto kollidiert

Nordenham Bei einem Verkehrsunfall auf der Oldenburger Straße ist am Montag gegen 10.45 Uhr ein 86 Jahre alter Nordenhamer Autofahrer schwer und seine 84 Jahre alte Ehefrau als Beifahrerin leicht verletzt worden. Sie waren auf der Oldenburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein entgegen kommender Müllwagen wollte rechts auf ein Grundstück fahren. Bei diesem Abbiegevorgang ragte jedoch die sogenannte Schüttung am Heck auf die Gegenfahrbahn. So kam es zur seitlichen Kollision des Personenwagens. Dabei drückte eine riesige Schraube sowohl in die A-Säule als auch in die B-Säule des Autos, das noch 100 Meter weiter rollte, bis der Fahrer stoppen konnte. Das Müllauto blieb unbeschädigt. Der Personenwagen kann laut Polizei nicht mehr repariert werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.