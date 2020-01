Silvesternacht ohne Zwischenfälle

Nordenham Aus Sicht der Polizei in Nordenham ist die Silvesternacht ruhig verlaufen. Die Bilanz der Ordnungshüter am Neujahrsmorgen lautete: „Keine besonderen Vorkommnisse.“ Auch der Nordenhamer Feuerwehr, die vorsorglich eine Silvesterbereitschaft mit 18 Aktiven zusammengestellt hatte, blieben Einsätze zum Jahreswechsel erspart. Sie rückte zwar zur Unterstützung der Butjadinger Kollegen mit der Drehleiter und einem weiteren Fahrzeug zum Ferienpark Center Parcs in Tossens aus. Aber es stellte sich heraus, dass die Alarmierung durch einen Rauchmelder ausgelöst worden war und es keinen Brand gegeben hatte.