Nordenham Ein 83-jähriger Nordenhamer ist am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung an der Hannoverschen Straße in Nordenham überfallen worden. Das hat am Freitagmittag die Polizei mitgeteilt.

Gegen 15.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür des Mannes. Als er diese öffnete, wurde er von zwei bislang unbekannten Männern in seine Wohnung gedrängt. Die Männer forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der 83-Jährige ihnen eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt hatte, verließen die Täter die Wohnung wieder, ohne dem Mann körperliche Schäden zugefügt oder ihn bedroht zu haben.

Die Täter waren von schlanker Statur und vermutlich um die 20 Jahre alt. Beide trugen dunkle Oberbekleidung, blaue Jeanshosen, dunkle Mützen und waren mit dunklen Schals maskiert. Eine eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Zeugen, denen am Donnerstagnachmittag solche Personen im Umfeld der Hannoverschen Straße aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Nordenham in Verbindung zu setzen. Sie ist unter der Telefonnummer 04731/99810 zu erreichen.