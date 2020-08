Täter Flüchten: Versuchter Raub in der Nordenhamer Innenstadt

Nordenham Zwei junge Männer haben in Nordenham versucht, einem 51 Jahre alten Mann die Geldbörse zu entreißen. Den Mann setzte sich aber zur Wehr und konnte somit den Raub verhindern. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hat sich der Vorfall bereits am vergangenen Montag gegen 10.30 Uhr ereignet.

Der 51-Jährige hatte sein Auto in der Herbertstraße abgestellt, um in der Innenstadt ein Geldinstitut aufzusuchen. Als er noch etwas aus dem Auto holen wollte, wurde er plötzlich von hinten geschubst. Unmittelbar danach versuchten zwei Männer, ihm das Portemonnaie zu entwenden. Aufgrund der Gegenwehr ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos.

Die beiden Täter sollen etwa 16 bis 20 Jahre alt sein. Beide trugen Schirmmützen. Der eine Mann war mit einer grauen, der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04731/99810 entgegen.