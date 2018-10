Nordenham „Sie haben 148 000 Euro gewonnen. Damit der Gewinn auf ihrem Konto landet, müssen Sie lediglich noch zwei Gutscheine à hundert Euro kaufen.“ Diesen Satz hörte eine 64-jährige Nordenhamer Bürgerin jüngst von einer ihr unbekannten Anruferin. Diese habe sich als Notarin ausgegeben, berichtet die Tochter der Angerufenen. „Die Frau sagte zu meiner Mutter, dass sie diese Summe über Versandhäuser gewonnen hätte.“

Als Notarin ausgegeben

Sie ist sich sicher, dass die Anruferin gewusst hat, dass ihre Mutter kein Internet zu Hause hat, „denn sie hat sofort erklärt, in welchen Läden in der näheren Umgebung man diese ominösen Gutscheine kaufen kann.“ Außerdem habe ihr die angebliche Notarin eine Telefonnummer und ein Aktenzeichen gegeben. „Wenn meine Mama die Gutscheine gekauft habe, so riet die Anruferin, solle sie sich umgehend melden und während des Telefongesprächs die Losnummern freirubbeln und durchgeben.“

Nachmittags fuhr die Tochter ihre Mutter besuchen. Diese war skeptisch wegen des Anrufs, hatte aber dennoch in Erwägung gezogen, die Gutscheine zu kaufen. „Es hört sich natürlich verlockend an – so viel Geld für so wenig Aufwand“, kann die Tochter ihre Mutter durchaus verstehen.

Henning Scheer von der Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kennt diese Masche, die es in verschiedenen Varianten gibt: „Oft wird gesagt, die Angerufenen müssten die Verwaltungskosten für die Überweisung übernehmen“, sagt der Pressesprecher.

Häufig ältere Menschen

Es treffe häufig ältere Menschen. „Die Betrüger suchen gezielt im Telefonbuch nach älter klingenden Namen“, weiß Henning Scheer. Dann versuchten sie ihr Glück und testeten an, wie weit sie kämen.

„Besonders dann, wenn man sich sicher ist, bei keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben, sollte man da sofort hellhörig werden“, warnt er. Selbst wenn die anrufende Nummer erst einmal vertrauenswürdig aussehe. „Diese Betrugsmasche wird häufig kombiniert mit dem Phänomen des sogenannten Call-ID-Spoofing“, weiß Henning Scheer zu berichten. Dabei wird dem Angerufenen im Display eine andere Nummer vorgetäuscht und die wahre Identität des Anrufers verschleiert. „Wenn so etwas passiert, sollte immer sofort die Polizei verständigt werden“, rät Henning Scheer eindringlich.

Bei der angerufenen Nordenhamerin ist zum Glück alles gut gegangen, sie ist letztlich nicht auf die Masche hereingefallen und hat dann den versuchten Betrug bei der Polizei gemeldet – alles richtig gemacht.