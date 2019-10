Nordenham Sinkende Unfallzahlen, geringere Schadstoffwerte und weniger Lärm: Das sind die Argumente, die für eine flächendeckende Ausschilderung von Tempo-30 Zonen in Innenstädten ins Feld geführt werden. Jetzt gibt es auch in Nordenham Überlegungen, in großen Teilen des Stadtzentrums die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Die FDP-Stadtratsfraktion hat einen entsprechenden Antrag eingereicht und dafür im Umweltschutzausschuss grundsätzliche Zustimmung erhalten. Mit einem einmütigen Beschluss erteilte das Ratsgremium der Verwaltung den Auftrag, die Umsetzbarkeit einer generellen Tempo-30-Regelung für die Straßen in der Innenstadt zu prüfen.

FDP-Ratsherr Hergen Kalitzki begründete den Vorstoß der Freidemokraten mit Klimaschutzaspekten und wies ergänzend darauf hin, dass es zum Beispiel auf der Bahnhofstraße immer wieder Probleme mit Rasern gebe. Ein Tempo-30-Limit in Verbindung mit verstärkten Kontrollen durch die Polizei könnte da aus Sicht der FDP für Abhilfe sorgen.

Mal 50, mal 30

Zurzeit gelten unterschiedliche Tempo-Zonen auf den Hauptverkehrsachsen in der Innenstadt. So sind auf der Hafenstraße durchgehend 50 km/h erlaubt, während auf der Bahnhofstraße und der Deichgräfenstraße abschnittsweise mal 50 und mal 30 km/h zulässig sind. Darüber hinaus gibt es den Spezialfall des Mittelwegs. Dort ist ein Tempo-30-Limit ausschließlich für Lastwagen ausgewiesen.

In der Sitzung des Umweltschutzausschusses am Mittwochabend machte Baudezernentin Ellen Köncke deutlich, dass es aus rechtlichen Zwängen nicht ohne weiteres möglich sei, eine generelle Tempo-30-Beschilderung vorzunehmen. „Das muss verkehrsjuristisch triftig begründet werden“, sagte sie.

Stand jetzt gibt die Straßenverkehrsordnung vor, dass Fahrzeuge innerorts bis zu 50 Stundenkilometer schnell sein dürfen. Wenn eine Stadt oder Gemeinde von dieser allgemeingültigen Regelung abweichen will, muss sie gute Gründe vorbringen. Laut Hergen Hadeler von der Verkehrsbehörde der Stadt Nordenham kommen dafür unter anderem hohe Unfallzahlen, erhebliche Sichtbehinderungen und ein schlechter Straßenzustand in Betracht. Eine Sonderrolle spielen die Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kindergärten und Pflegeheimen, deren Einführung der Gesetzgeber unlängst vereinfacht hat.

Verkehrsfachmann Hergen Hadeler sieht bei der derzeitigen Rechtslage wenig Chancen für eine großflächige Tempo-30-Beschränkung in der Innenstadt. Die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung seien eindeutig, sagt er. Ohne eine Rechtsgrundlage in Form eines wichtigen Erfordernisses, mit dem sich für eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit argumentieren ließe, komme eine solche Maßnahme nicht in Betracht. Im Fall einer Klage hätte die Stadt Nordenham schlechte Karten, wenn sie die Vorgaben nicht einhalten würde.

Allerdings dürfte sich die juristische Ausgangslage schon bald ändern. Laut Hergen Hadeler bereitet der Gesetzgeber eine Neufassung der Straßenverkehrsordnung vor, die zum 1. Januar 2020 in Kraft treten soll. Das neue Regelwerk soll den Kommunen die Ausweisung von Tempo-30-Zonen erheblich erleichtern. Die geplante Vereinfachung ermöglicht es den Städten und Gemeinden, frei über die Geschwindigkeitsvorgaben zu befinden. Die bisherigen Anforderungen fallen dann weg.

Hergen Hadeler spricht sich dafür aus, in Ruhe über das Thema zu beraten. „Alles hat Vor- und Nachteile, die sorgfältig abgewogen werden müssen“, sagt er. Es sei auch nicht damit getan, neue Schilder aufzustellen. In einer flächendeckenden Tempo-30-Zone müssten zum Beispiel die Ampelschaltungen und die Takte der Busse angepasst werden, weil sich die Fahrzeiten verlängern.

Keine guten Erfahrungen

Nicht bewährt hat sich aus Sicht der Verkehrsbehörde die auf dem Mittelweg praktizierte Variante mit Tempo 30 für Lastwagen. „Damit haben wir keine guten Erfahrungen gemacht“, sagt Hergen Hadeler. Häufig seien auf dem Mittelweg lange Schlangen aus Personenwagen hinter den Lastern zu beobachten. Die Folge sei, dass Autofahrer aus den Nebenstraßen große Mühe hätten, auf den Mittelweg zu gelangen.

Während Umwelt- und Fahrradverbände sich für Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Innenstädten stark machen, rät der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) davon ab. Der ADAC zweifelt an, dass es dadurch zu geringeren Schadstoffbelastungen kommt. Zudem sei damit zu rechnen, dass sich „Schleichverkehre“ entwickeln und viele Autofahrer von den Erschließungsstraßen auf Wohnbereiche ausweichen.