Nordenham Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag an der Kreuzung Bundesstraße 212 und Atenser Allee. Ein 35-jähriger Nordenhamer war mit seinem Auto in Richtung Ellwürden auf der Bundesstraße unterwegs. Er wollte nach links in die Atenser Allee abbiegen. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 52-jährigen Motorradfahrer aus Delmenhorst. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Motorradfahrer verstarb noch am Unfallort. Der 35-jährige Autofahrer erlitt einen Schock.

Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn nach dem Unfall aufgereinigt werden. Für die Dauer der Arbeiten war die B212 in beide Richtungen gesperrt.