Überfall: Wem gehört dieses Rad?

Nordenham Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrades, mit dem ein Maskierter am 13. Oktober gegen 14.10 Uhr einen Überfall auf die Spielhalle an der Deichgräfenstraße verübt hat. Die Polizei bittet auch um Hinweise von Bürgern, die Angaben zur Herkunft des Rades machen können. Es ist ein schwarzes Damen-Hollandrad des Herstellers Rheinfels. Über dem Vorderrad ist ein zusätzlicher Gepäckträger angebracht. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04731/9981115 entgegen.

Wie berichtet, forderte der Maskierte am 13. Oktober unter Vorhalt eines Messers Bargeld von der Angestellten der Spielhalle. Er flüchtete mit dem Rad. Für die Polizei kommt als Täter derselbe Mann in Frage, der am Freitag, 19. Oktober, kurz nach 14 Uhr von Zeugen maskiert vor derselben Spielhalle gesehen wurde. Er führte ein Küchenmesser mit sich. Noch vor dem offenbar beabsichtigten Überfall nahm ihn die Polizei fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde Haftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen.