Unfall Bei Nordenham: Zu schnelles Schiff verursacht Schäden an Pier

Nordenham Schäden am Nordenhamer Pier hat ein zu schnell weserabwärts fahrendes Schiff am Freitag verursacht. Das teilte die Wasserschutzpolizei am Montag mit. Gegen 18.32 Uhr passierte ein rund 200 Meter langer finnischer Bulkcarrier Nordenham auf der Unterweser mit Ziel Finnland.

Das Schiff war mit über 13 Knoten (knapp 25km/h) entgegen dem gerade eingesetzten Flutstrom unterwegs. Deshalb verstärkte sich die Heckwelle, der sogenannte Schwell.

Von diesem wurde ein an einer Nordenhamer Pier liegender Bulkcarrier erfasst und abrupt um mehrere Meter versetzt. Dadurch brach ein Poller, an dem das Schiff festgemacht war, ab. Es kam zu einem weiteren Versetzen des Schiffes. Der Fahrer des Hafenkrans bemerkte dies rechtzeitig und fuhr mit dem Schiff mit, wodurch er einen Zusammenstoß verhinderte.

Die Wasserschutzpolizei Brake leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die Schiffsführung des finnischen Bulkcarriers ein. Die Schifffahrtsvorschriften verlangen von den Schiffsführungen, bei der Vorbeifahrt von Hafenanlagen die Geschwindigkeit soweit zu reduzieren, wie es erforderlich ist, um Gefährdungen durch Sog- und Wellenschlag zu vermeiden.