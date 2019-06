Nordenham Ein kurioser Unfall hat sich am Samstagmorgen in Nordenham ereignet. Eine 57-Jährige wollte im Stadtteil Blexen mit ihrem VW aus der Garage ausparken. Dabei wurde sie von einer vorbeilaufenden Katze überrascht und versuchte das Auto abzubremsen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Dabei befand sie sich vermutlich noch auf dem Gaspedal. Der Wagen beschleunigte stark, bis er durch die gegenüberliegende Hauswand gestoppt wurde.

Fahrerin, Hausbewohner und die Katze kamen bei diesem Unfall mit dem Schrecken davon. Das Auto, ein Zaun und die Hauswand wurden bei dem Vorfall beschädigt. Die Höhe der Sachschäden wird auf 24.000 Euro geschätzt.