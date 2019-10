Nordenham Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag auf der Atenser Allee in Nordenham. Gegen 18.43 Uhr hielt ein örtlicher Linienbus in Höhe der Kreuzung zur Viktoriastraße und Altensieler Straße an einer roten Ampel.

Aus bisher ungeklärten Gründen übersah ein 46-jähriger Rollerfahrer aus der Gemeinde Stadland, der ebenfalls auf der Atenser Allee unterwegs war, den vor ihm haltenden Bus. Der Mann fuhr ungebremst auf das Fahrzeug auf und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde am Unfallort notärztlich Behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 49-jährige Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt.

Die Höhe des Sachschadens in bislang unbekannt. Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen musste der Bereich kurzfristig gesperrt werden.