Verdacht auf Drogenhandel

Nordenham Dank eines aufmerksamen Zeugen wurden am Dienstagmittag zwei 19- und 20-jährige Männer im Bereich des Bahnhofs Nordenham vorläufig festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, bestand der Verdacht, dass sie Betäubungsmittel mit sich führten. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurden mehrere „abgepackte Konsumeinheiten Betäubungsmittel“ gefunden, hieß es von der Polizei.

Insgesamt handelte es sich um Betäubungsmittel in einer nicht geringen Menge. Die beiden jungen Männer werden nun verdächtigt, die Betäubungsmittel an Dritte abgegeben und somit Handel getrieben zu haben. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, Folgemaßnahmen schlossen sich an, teilt die Polizei mit.