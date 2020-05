Verkehrsunfall In Nordenham: Linienbus auf Kreuzung angefahren – Fünf Verletzte

Nordenham Gegen die Front eines fahrenden Busses der Stadtlinie 401 ist am Samstagvormittag auf der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/ Viktoriastraße ein 35 Jahre alter Autofahrer mit seinen Personenwagen gestoßen. Im Bus saßen nach Angaben des 61 Jahre alten Busfahrers etwa 15 Fahrgäste. Nach Polizeiangaben sind fünf von ihnen verletzt worden.

Eine 64 Jahre alte Frau aus Nordenham ist schwer verletzt worden. Leicht verletzt wurden ein 75 Jahre alter Mann, ein 60-Jähriger, ein 14 Jahre altes Mädchen und ein zwei Jahre alter Junge.

Der Busfahrer blieb unverletzt und setzte später die Linienfahrt mit einem Ersatzbus der Verkehrsbetriebe Wesermarsch (VBW) fort.

Der Linienbus fuhr vorfahrtsberechtigt aus Richtung Friedrich-August-Hütte kommend in Richtung Rathaus. Der Personenwagen kam aus Richtung Friedrich-Ebert-Straße auf der Viktoriastraße auf die Kreuzung, um in die Walther-Rathenau-Straße Richtung Rathaus einzubiegen. Die Ampelanlage war ausgeschaltet. Der Autofahrer bremste nach Aussage des Busfahrers an der Kreuzung nicht ab. Der Busfahrer vollzog daher umgehend eine Vollbremsung des Busses.

Im Personenwagen befand sich auch der vier Jahre alte Sohn des 35-Jährigen. Er blieb ebenso wie der Autofahrer unverletzt. Eine Ärztin, die hier zufällig zum Unfallzeitpunkt unterwegs war, half bei der Versorgung der verletzten Fahrgäste. Zwei Notärzte und vier Rettungswagen waren im Einsatz.