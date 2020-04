Viel Zu Schnell Unterwegs: Autorennen in Nordenham? – Polizei sucht Hinweise

Nordenham Mit zu hohem Tempo waren am Samstag gegen 23.40 mehrere Autos auf der Martin-Pauls-Straße in Nordenham unterwegs. Als die Polizei eine Kontrolle durchführen wollte, fuhr der Fahrer eines BMW – in zu hohem Tempo und mit ausgeschaltetem Licht – davon. Die Beamten ermittelten den Halter anhand des Kennzeichens und trafen ihn an seinem Wohnort an. Die weiteren beteiligten Autos waren in Richtung Stadtmitte davongefahren.

Aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen erwartet den 19-jährigen Nordenhamer nun ein Strafverfahren. Wer weitere, sachdienliche Hinweise (auch zu dem beschriebenen Fluchtverhalten und bereits befragten Augenzeugen) geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham, unter Tel. (04731) 9981-0, zu melden.