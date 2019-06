Nordenham Ein betrunkener Mann ist am Dienstagabend in Nordenham auf zwei Polizeibeamte losgegangen. Ein Anwohner der Rintelner Straße hatte gegen 20.15 Uhr per Notruf gemeldet, dass ein Mann auf seinem Grundstück randaliert. Die eingesetzten Polizisten trafen vor Ort auf einen stark alkoholisierten 44-Jährigen. Der Nordenhamer beleidigte die beiden Beamten und fügte einem von ihnen mit einem Tritt gegen das Schienbein eine schmerzhafte Prellung zu. Die Überprüfung des Atemalkohols ergab einen Wert von über 2,8 Promille.

Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Während der Fahrt zur Dienststelle setzte er die Beschimpfungen fort. Bei seiner Durchsuchung vor der Unterbringung in der Zelle leistete er erneut Widerstand und trat um sich. Wegen des tätlichen Angriffs wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.